Down sendromlu çocuklar tekneye binip kürek çekti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından down sendromlu çocuklar ilk kez kürek sporuyla tanıştı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gazihandede Su Sporları Merkezinde gerçekleştirilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü spor aktivitelerinde kürek sporcuları down sendromlu ve otizmli çocuklarla birlikte teknelere binerek, Atatürk Barajı Göl sularında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Tekneye ilk kez binen down sendromlu çocuklar ilk başlarda su korkusu yaşarken onlarla birlikte tekneye binen sporcu ablaları ve abileri sayesinde kısa sürede heyecanlarını ve korkularını yenerek suya açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,

“Gençlik ve Spor Bakanlığının spor varsa engel yoktur sloganı ile engelli ve özel gereksinimli bireyleri kapsayan sosyal ve sportif faaliyetlerden kürek branşında faaliyet düzenledik. Down sendromlu ve otizm çocuklarımız ilk kez kürek sporcularımızla bir araya gelerek 3 Aralık Dünya Engelliler gününde tekneye binip suya açıldı. Çok güzel bir etkinlik düzenledik. İlk defa kürek sporuyla tanışan ve tekneye binen çocuklar, su üzerindeki parkurda çok mutlu olup, keyif aldıklarını söylediler hatta bir daha gelmek istediklerini söyleyerek yaşadıkları mutlulukları ifade ettiler. Bizlerde böyle bir organizasyon ev sahipliği yaptığımız için keyifli bir gün yaşadık”

dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde aileleriyle birlikte ilk kez su sporları ile tanışarak tekneye binen Down Sendromlu ve Otizm çocuklar aynı zamanda engelli bireylerin su sporlarına olan ilgileri ve yeteneklerini de ortaya çıkarırken, toplumun engellilere karşı farkındalığını artırmak ve onların yeteneklerini göstermeleri için iyi bir örnek oldu.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gazihandede Su Sporları Merkezinde gerçekleştirilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü spor aktivitelerinde aileler ve çocuklar kürek sporcuları ile hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı