Masalsı kanyonlar turizmcileri cezbediyor

Erzincan’ın İliç, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde yer alan ve Doğu Ekspresi güzergâhında bulunan masalsı kanyonlar doğal görünümüyle adeta turizmcileri cezbediyor. Macera severlere unutulmaz güzellikler sunan Karanlık Kanyon taş yoluyla Colorado Büyük Kanyonu, Alplerdeki Kanyonların mini bir versiyonuna benzetiliyor.

Meşhur Doğu Ekspresi treninin güzergâhında yer alan Erzincan’ın İliç, Kemah ve Kemaliye ilçelerindeki kanyonlar her yıl birçok adrenalin sever turisti ağırlıyor. Karasu Nehri'ni içeren kanyonlar 500 metreden oluşan dik yamaçlardan oluşuyor. Karasu Nehri'nin bölünmüş olduğu kanyonlarda kano, rafting ve tekne turları yaz aylarında sunuluyor ve her yıl daha fazla talep görüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı