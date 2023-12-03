Ne müteahhit istedi ne de belediye izin verdi Malatya’da bir yılda inanılmaz düşüş

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin ardından, belediyelerden alınan yapı izin istatistikleri düşüş gösterdi. Nitekim sadece bir yılda istatistikler geçen yılın yarısına bile ulaşamayan orana düştü.

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin ardından, belediyelerden alınan yapı izin istatistikleri düşüş gösterdi. Nitekim sadece bir yılda istatistikler geçen yılın yarısına bile ulaşamayan orana düştü. Bunda sağlam zemin, TOKİ yapılarının yükselmesi, vatandaşların güven problemleri gibi onlarca etkenin rol oynadığı ifade ediliyor.

2022’DE 279’DU, 2023’TE SADECE 86 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “Yapı İzin İstatistikleri” verilerine göre, Temmuz-Eylül 2023 döneminde 120 binaya yapı ruhsatı, 86 binaya yapı kullanma izin belgesi verildi.

Malatya’da 6 Şubat depremlerinden sonra yapı izin istatistikleri düştü. Nitekim TÜİK verileri kapsamında incelenen sayılara göre, geçen yıl Temmuz-Eylül döneminde verilen yapı izin istatistikleri ile bu yılın aynı dönemindeki istatistikler, durumu özetledi.

2022’DE 2-3 KAT DAHA FAZLA İZİN VERİLDİ

İncelenen verilere göre, Malatya’da Temmuz-Eylül 2022 döneminde 267 binaya yapı ruhsatı verilirken bu yılın aynı döneminde bu sayı 120’ydi. Ayrıca 2022’nin bahsi geçen döneminde 279 binaya yapı kullanma izin belgesi verilirken bu yılın aynı döneminde bu sayı sadece 86’ydı. Yani 2022’deki istatistikler 2023’teki istatistiklerden 2-3 kat daha fazlaydı.

TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMLERİ

Öte yandan Malatya’da Temmuz-Eylül 2022 döneminde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 298 bin 62 metrekareydi. 2023 yılının aynı döneminde bu sayı 178 bin 305 metrekare oldu.

2022’nin Temmuz-Eylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüz ölçümü 387 bin 934 metrekareydi. 2023 yılının aynı döneminde bu sayı 169 bin 244 metrekare oldu.