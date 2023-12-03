Güder’den öğrencilere önemli nasihat

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Ortaokulu’nda düzenlenen programa katılarak öğrencilere LGS eğitim seti armağan etti. Burada öğrencilere önemli nasihatlerde bulunan Güder, “Sizlerin talepleri bizler için önemli. Sizler büyüyerek ülkemizin kalkınmasına destek olacaksınız. Bu nedenle de önünüzü açıp bilgiye ulaşmanızı sağlamamız gerekiyor” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere verdiği eğitim setlerinin yanında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan öğrencilere de eğitim seti desteği sağlıyor. İlçede eğitim gören 8.sınıf öğrencilerine verilen setlerin içinde yer alan soru bankasının yanında ders tekrarlarında destek olacak kaynaklar sınav sürecinde gençlere yardımcı olacak.

İnönü Ortaokulu’nda düzenlenen programa katılarak öğrencilere eğitim seti hediyelerini veren Battalgazi Belediye Başkanı

Osman Güder, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

“YETER Kİ OKUMAK, KENDİNİZİ GELİŞTİRMEK İSTEYİN”

Bazı tavsiyelerde bulunarak öğrencilere çok çalışmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları gerektiğini ifade eden Güder şunları kaydetti:

“Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin bugün çalışması önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin güçlenmesi demek” ifadelerini kullandı. Güder, “Gençlere her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her mahalleye bir gençlik yatırımı kazandırmaya çalışıyoruz. Göreve geldikten sonra kütüphaneler, gençlik merkezleri, spor ve aktivite alanlarını hayata geçirirken gençlerimizle de bire bir sohbet ediyoruz. Sizlerin talepleri bizler için önemli. Sizler büyüyerek ülkemizin kalkınmasına destek olacaksınız. Bu nedenle de önünüzü açıp bilgiye ulaşmanızı sağlamamız gerekiyor. Sizler önemli sınavlara gireceksiniz. Kaynak noktasında eksiklikleriniz olabilir düşüncesiyle Liselere Geçiş Sınavı’nda sizlere yardımcı olarak setler hazırladık. Eminim ki başarınızla bizlerin ne kadar doğru yaptığını göstereceksiniz. Yeter ki okumak isteyin, kendinizi geliştirmek isteyin. Bundan sonra da desteğimiz sizlerle birlikte.”