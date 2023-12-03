Arazi anlaşmazlığında kan aktı

Çorum'un Alaca ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi vuruldu.
Olay, ilçeye bağlı Sarısüleyman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. ile Ş.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., yanında bulundurduğu tüfekle Ş.K.'yi vurdu. Yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesine götürülen yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralama olayına karışan B.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.