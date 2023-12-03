Boyu kadar ayakkabı kolisini çaldı

Afyonkarahisar’da 10 yaşlarındaki bir çocuğun içerisinde piyasa değeri yaklaşık 6 bin TL’yi bulan ayakkabı kolisini çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, kent merkezi Marulcu mahallesi Kadınana caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ayakkabı mağazası işleten B.Ç. ve Y.Ç., isimli çift akşam saatlerinde dükkanlarını kapatırken iş yeri önünde sergiledikleri ayakkabıları koydukları bir kolinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kameralarını izleyen çift gördükleri karşısında hayrete düştü. Görüntülerde 10 yaşlarındaki bir çocuğun iş yeri önüne geldiği ve ardından çevreyi birkaç saniye kolaçan ettikten sonra içi ayakkabı dolu koliyi düzeltip ardından koliyi kucaklayarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Çocuğun koliyi güçlükle taşıması ise ‘boyu kadar koliyi çaldı’ yorumlarına sebep oldu.
Öte yandan, çalınan kolinin içerisindeki ayakkabıların değerinin yaklaşık 6 bin TL olduğu ve çiftin polise başvurmadığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.