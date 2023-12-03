Debi düştü, balıkçılar soluğu orada aldı

Sivas’tan doğarak Karadeniz’e dökülen Kızılırmak’ta su seviyesi düştü. Su seviyesinin düşüşünü fırsat bilen balıkçılar, soluğu ırmak kenarında aldı.
Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ’dan doğan ve Karadeniz’e dökülen Kızılırmak’ta su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Bin 355 kilometre mesafe kat eden ve Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak, son günlerde olta balıkçılarının gözde mekânı oldu. Su seviyesinin düşüşünü fırsat bilerek Kızılırmak’a akın eden balıkçılar oltalarıyla balık tutmaya çalıştı.
Sivas’a misafir olarak geldiğini ifade eden Mustafa Yıldız,
“Türkiye’nin en uzun nehrine geldim, Kızılırmak’a. Buradan doğuyor, bir ucu da Samsun’da. Kızılırmak’ta su seviyesi düştü şuanda. Balık yok şu anda. Bizde vakit geçiriyoruz böyle”
dedi.
Su seviyesi düştü, balık azaldı
10 gün öncesine kadar balığın bol olduğunu ifade eden Ahmet Arslan,
“Yağmurdan sonra su biraz yükseldi. Daha sonra debi düştü. Yağmur yağmadan önce balık tutuşu iyi oluyordu. Şuanda balık yok, gelip gidiyoruz. Geleli yaklaşık 2 saat oldu, oltalarda hiç ses soluk yok. 3 tane olta attım. Hiçbir tane balık alamadım”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.