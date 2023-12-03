Ekmeğin içerisinden ip çıktı

Elazığ’da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden ip çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan ipi görünce neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşın durumu, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı