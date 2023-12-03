229 kilo toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarmanın iki ayrı noktada düzenlediği operasyonda 229 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Bayırlı ve Yünlüce Mahallesi'nde icra edilen operasyon başarıyla tamamlandı.

Söz konusu operasyonda, iki ayrı noktada 229 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı