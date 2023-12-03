Bu da canlı müzik eşliğinde tıraş

Siirt’te bir berber iş yerine gelen vatandaşları hem tıraş ediyor, hem de sazıyla gönüllerine dokunuyor.

Siirt’te 20 yıldır berberlik yapan ve boş zamanlarında hobi olarak müzikle uğraşan Naci Ertaş, iş yerine gelen müşterilerine müzik eşliğinde tıraş keyfi sunuyor. İş yerine gelen müşterileri tıraş etmeye başladığı esnada gelen istek parçaları da çalıyor.

Berberliğin yanında müzik ile uğraşmayı sevdiğini söyleyen ve canlı müzik eşliğindeki tıraş sayesinde müşteri sayısının arttığını belirten Ertaş, müşterilerin canlı müzikle tıraşa büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi.

Hobi olarak bağlama çaldığını belirten Ertaş,

"Müşterilerin sıkılmaması için bağlama çalıyorum. Canlı müzik eşliğinde tıraş oluyorlar. Müşterilerimiz saz çalarak tıraş olmayı çok sevdiler. Bazı müşteriler ise tıraş olmaktan çok müzik dinlemeyi tercih ediyorlar. Buraya gelen mutlu ve neşeli çıkıyor. Müşterilerin tıraşları gelmemelerine rağmen her gün buraya gelerek müzik dinleyenler oluyor. Saz çalmamızı beğeniyorlar"

dedi.

Uygulamadan memnun olduğunu söyleyen müşterilerden Kadir Ayhan,

"Naci Bey'in yanına geldiğim zaman çok mutlu oluyorum. Bize saz çalıyor, çok güzel oluyor ayrıca tıraşta oluyoruz"

diye konuştu.

Müşterileri Ramazan Özbey ise tıraşa ne zaman gelirse berberin sazını eline alıp çaldığını dile getirdi.

Müzik için sürekli burada tıraş olduğunu kaydeden Harun Pekgöz de, saz eşliğinde hem müzik dinlediklerini, hem tıraş olduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı