Erzurum’da 153 binaya ruhsat verildi

Türkiye’de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %21,7 arttı.

TÜİK’in yaptığı “Yapı İzin İstatistikleri” çalışmasına göre Temmuz-Eylül 2023 döneminde Erzurum’da 153 binaya yapı ruhsatı, 101 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.

Erzurum’un yapı ruhsatı istatistikleri değerlendirildiğinde Temmuz-Eylül döneminde 153 binaya ruhsat verildiği görülürken, daire sayısının bin 363, toplam yüzölçümün 273 bin 55, konut kullanım alanının 166 bin 678, konut dışı kullanım alanının 41 bin 771 ve ortak kullanım alanının 64 bin 605 olduğu görülüyor.

Yapı kullanma izin belgesiyle ilgili rakamlarda ise; aynı dönemde bina sayısının 101, daire sayısının 858, toplam yüzölçümün 203 bin 550, konut kullanım alanının 111 bin 861, konut dışı kullanım alanının 52 bin 179 ve ortak kullanım alanının 39 bin 509 olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı