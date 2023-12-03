Sivas'ta otomobil şarampole uçtu

Sivas’ta otomobilin şarampole uçtuğu kazada, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Porsuk köyü mevkiinde meydana geldi. E.A. (29) idaresindeki 06 DF 6046 plakalı otomobil, hızını alamayarak şarampole uçtu. Sürücü ile birlikte araçta bulunan M.Ç. (32), Y.S. (26), F.Ö. (31) ve N.Y. (33) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.