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Sivas'ta otomobil şarampole uçtu

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Sivas’ta otomobilin şarampole uçtuğu kazada, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Porsuk köyü mevkiinde meydana geldi.

Sivas'ta otomobil şarampole uçtu mask
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Sivas’ta otomobilin şarampole uçtuğu kazada, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Porsuk köyü mevkiinde meydana geldi. E.A. (29) idaresindeki 06 DF 6046 plakalı otomobil, hızını alamayarak şarampole uçtu. Sürücü ile birlikte araçta bulunan M.Ç. (32), Y.S. (26), F.Ö. (31) ve N.Y. (33) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas, Otomobil, kaza, Trafik, kazası, Porsuk köyü

03 Ara 2023 - 13:11 - Asayiş

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