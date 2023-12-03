Sonbaharın son demleri

İklim değişikliği Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden birisi olan Ardahan’ın Posof ilçesinde gün yüzüne net olarak çıktı.

İlçede bazı kesimlerde Aralık ayı olmasına rağmen hayvanların dışarda otlatıldığı görüldü. Son aylarındaki kar ve yağmur yağışlarından sonra Aralık’ta havaların tamamen açtığı Posof’ta gece ayaz soğuğu olsa bile gündüz sıcaklığı yağan karları da erittiğinden dolayı otlar yeniden yeşerdi. Vatandaşlarda bunu fırsat bilerek hayvanlarını otlatılmaya başladı Yayla ve dağlar karla kaplanmasına rağmen köylerde kar olmaması dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı