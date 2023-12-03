Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonla 6 kilo 15 gram esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda H.Ç., isimli bir şahıs takibe alındı. Jandarma ekiplerinin takibinde bulunan H.Ç., isimli şahıs, jandarma yol kontrolünde durdurularak arandı. Yapılan aramalarda şahsın üzerinde 1 kilo 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayı derinleştirerek araştıran jandarma ekipleri, şahsın boş bir arazi içerisine gömdüğü 5 kilo esrar maddesini de tespit ederek toprak altından çıkardı. Ele geçirilen toplam 6 kilo 15 gram esrar maddesi muhafaza altına alınırken H.Ç., isimli şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Ele geçirilen 6 kilo 15 gram esrar maddesinin piyasaya sürülmesiyle birlikte yaklaşık 10 bin kişinin zehirleneceği belirtilirken bu durum jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sayesinde önlenmiş oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı