Bu caminin sırrını Yeni Cami için de açıklasınlar Yeni Cami’den 2 yüzyıl daha yaşlı ama ayakta!

Malatya’da, yüzyıllar boyunca yaşanan 10’dan fazla büyük sarsıntıya, 6 Şubat ikiz depremlere ve binlerce artçıya rağmen ayakta kalmış bir yapı Yusuf Ziya Paşa Camii… Bunca badireye rağmen ayakta kalması herkesi hayran bırakırken, Yeni Cami’nin onca güçlendirme çalışmasına rağmen yıkılması ise şaşırtıyor. Üstelik inşa edilme sürelerine göre Yusuf Ziya Paşa Camii, Yeni Cami’den yaklaşık 2 yüzyıl önce yapılmış…

Malatya’da, yüzyıllar boyunca yaşanan 10’dan fazla büyük sarsıntıya, 6 Şubat ikiz depremlere ve binlerce artçıya rağmen ayakta kalmış bir yapı Yusuf Ziya Paşa Camii… Bunca badireye rağmen ayakta kalması herkesi hayran bırakırken, Yeni Cami’nin onca güçlendirme çalışmasına rağmen yıkılması ise şaşırtıyor. Üstelik inşa edilme sürelerine göre Yusuf Ziya Paşa Camii, Yeni Cami’den yaklaşık 2 yüzyıl önce yapılmış…

1792 YILINDA İNŞA EDİLDİ

Malatya’nın Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi Mücelli Caddesi’nde bulunan ve 1792 yılında Sadi Paşa tarafından inşa edilen Yusuf Ziya Paşa Camii, 6 Şubat depremlerine meydan okuyarak ayakta kalmayı başardı.

Bu cami sadece 6 Şubat depremlerini değil; 1874, Kasım 1890, 2 Mart 1893, Ekim 1895, 1897, 1899, 4 Aralık 1905, 5 Mayıs ve 6 Haziran 1986 Doğanşehir Sürgü, 2020 Elazığ gibi büyük depremlere ve binlerce artçıya rağmen ayakta kalmış bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.

Yusuf Ziya Paşa oğlu Şadi Paşa tarafından annesi Ayşe Hanım için yaptırılan cami, dikdörtgen planlı olup üzeri ahşap çatı ile kapatılmış. Minaresi sonradan eklenen camide ayrıca 3 mezar bulunuyor. Asrın felaketinden sağlam çıkan Yusuf Ziya Paşa Cami’de ibadet edilmeye devam ediliyor.

Caminin yapılış tarzına bakıldığında dikdörtgen bir plan üzerine yapılmış, yan duvarları taştan yapılan ana mekânın üzeri dört ahşap sütunun taşıdığı ahşap çatı ile örtülmüş. Güney duvarının ortasında mihrap yer alıyor. Altı tane sütunu birbirine bağlayan kemerlerin üzeri ahşap çatı ile örtülmüş. Sonradan yapılan minare ile doğuda birbirine açılan iki adet tonozlu mezar yer alıyor.

Mezarlığın giriş kapısı üzerinde yer alan altı beyitlik kitabede, “1972 yılında Diyarbakır ve Maden-i Humayun Emini olan Yusuf Ziya Paşa oğlu Şadi Paşa tarafından annesi Ayşe Hanım için yaptırılan cami dikdörtgen planlı olup üzeri ahşap çatı ile kapatılmıştır. Minaresi sonradan eklenen camide ayrıca 3 mezar bulunmaktadır. Mezarlar 1840-1880 ve 1901 tarihlidir” ifadeleri yer alıyor.

Birinci mezar H. 1256 (M. 1840) doğumlu Maraşlı Süleyman Paşa, ikinci mezar R. 1302 (M. 1887) tarihinde ölen Şakir Paşa’nın kızı Hamidiye hanıma, üçüncü mezarın ise kime ait olduğu belli değil.