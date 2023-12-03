03 Ara 2023 - 12:12 - Yaşam

Mollakasım Mahallesi’nde yol yenileme çalışması

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, pandemi süreci ve yaşanan depremlerden dolayı konut sayısının yoğunlaştığı Mollakasım Mahallesi’nin ulaşım ağını daha akıcı ve güvenli hale getirmek için planlamaya alınan yolları tam kaplamalı sıcak asfaltla konforlu hale getiriyor.