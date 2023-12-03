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Türk polisinden işaret diliyle İstiklal Marşı

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Hatay’da il emniyet müdürlüğü ekiplerinin işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı büyük beğeni topladı. Hatay Emniyet Müdürlüğü; işitme engelli bireylerin suç öncesi, esnası ve sonrasında mağduriyetlerini gidermek için önemli bir çalışmaya başlattı.

Türk polisinden işaret diliyle İstiklal Marşı mask
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Hatay’da il emniyet müdürlüğü ekiplerinin işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı büyük beğeni topladı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü; işitme engelli bireylerin suç öncesi, esnası ve sonrasında mağduriyetlerini gidermek için önemli bir çalışmaya başlattı. Aktif öğrenme temelli yapılacak eğitim programında eğitici olarak yetiştirilmek üzere 52 personel Türk işaret dili temel eğitimi alacak. 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında engelli vatandaşlar ve kursiyer polis personeli işaret dilinde İstiklal Marşı'nı okudu. İşaret diliyle okunan istiklal marşı büyük beğeni topladı. Engelli vatandaşlar makam ziyareti akabinde İl Emniyet Müdür’ü Kadir Gökce ile sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Ara 2023 - 12:00 - Yaşam

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