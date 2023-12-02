Cedric Bakambu 2. golünü attı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Demokratik Kongolu futbolcusu Cedric Bakambu kaydetti. Müsabakanın 69. dakikasında ceza sahası dışından Dries Mertens’in şutunda dönen topu tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti.
32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Bayern Münih maçının ardından 2. kez gol sevinci yaşadı.
Maça yedek başlayan Cedrid Bakambu, 64. dakikada Sergio Oliveira’nın yerine oyuna dahil oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.