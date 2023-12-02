Cedric Bakambu 2. golünü attı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Demokratik Kongolu futbolcusu Cedric Bakambu kaydetti. Müsabakanın 69. dakikasında ceza sahası dışından Dries Mertens’in şutunda dönen topu tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Bayern Münih maçının ardından 2. kez gol sevinci yaşadı.

Maça yedek başlayan Cedrid Bakambu, 64. dakikada Sergio Oliveira’nın yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı