Cimbom maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Pendikspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Hatayspor maçıyla galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 2 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.
Pendikspor maçında kazanan Galatasaray puanını 37’ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Cimbom gelecek hafta RAMS Park’ta Adana Demirspor ile oynayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.