- Spor

Cimbom maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek puanını 37’ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Pendikspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Hatayspor maçıyla galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 2 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Pendikspor maçında kazanan Galatasaray puanını 37’ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Cimbom gelecek hafta RAMS Park’ta Adana Demirspor ile oynayacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# galatasaray, Trendyol Süper Lig, Pendikspor

02 Ara 2023 - 22:57 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL