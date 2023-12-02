Aslan’ın yıldız futbolcusu sakatlandı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Kaan Ayhan, 73. dakikada Erencan Yardımcı ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşadı. Maça bir süre devam eden Ayhan daha sonra oyundan çıktı. 29 yaşındaki futbolcu 78. dakikada yerini Kerem Demirbay’a bıraktı.
Kaan Ayhan, Pendikspor karşılaşmasıyla bu sezon 22. resmi maçına çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.