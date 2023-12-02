Hakim Ziyech bu sezonki 4. golünü kaydetti

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Faslı futbolcusu Hakim Ziyech’ten geldi. Ziyech, mücadelenin 82. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.
30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkardı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 2 gol atan Ziyech’in toplamda 4 golü bulunuyor.
Maça 11’de başlayan Hakim Ziyech, 83. dakikada yerini Tanguy Ndombele’ye bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.