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Ivo Vieira’dan mağlubiyet sonrası ilk açıklama

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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Galatasaray'a karşı ilk yarıda daha organize oynadıklarını söyledi.
Ivo Vieira’dan mağlubiyet sonrası ilk açıklama mask
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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Pendikspor evinde mücadele ettiği Galatasaray’a 2-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Zor bir takıma karşı, zor bir maç oynadık. İlk yarı oyunu tuttuk. İlk yarı daha organizeydik. Bununla beraber pozisyonlar da bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık. Maalesef iki gol yedik. Sonuç olarak Galatasaray kazandı. İyi bir takıma karşı oynadık. Şimdi artık önümüzdeki maça bakacağız" diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Pendikspor, Ivo Vieira, galatasaray, Trendyol Süper Lig

02 Ara 2023 - 22:47 - Spor

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