Ivo Vieira’dan mağlubiyet sonrası ilk açıklama

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Pendikspor evinde mücadele ettiği Galatasaray’a 2-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Zor bir takıma karşı, zor bir maç oynadık. İlk yarı oyunu tuttuk. İlk yarı daha organizeydik. Bununla beraber pozisyonlar da bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık. Maalesef iki gol yedik. Sonuç olarak Galatasaray kazandı. İyi bir takıma karşı oynadık. Şimdi artık önümüzdeki maça bakacağız" diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.