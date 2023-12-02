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Markus Gisdol: “Kazandığımız için mutluyuz”

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un Teknik Direktörü Markus Gisdol, 3-2 kazandıkları Y. Adana Demirspor maçı sonrası, “Kazandığımız için çok mutluyuz” dedi.
Markus Gisdol: “Kazandığımız için mutluyuz” mask
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Y. Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor’un Teknik Direktörü Markus Gisdol, “Takımımız oyun planına yüzde 100 sadık kalarak bunu sahada gösterdi. Adana Demirspor’un çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz ve ona göre hazırlandık. Pozisyon bulmak istiyorsak onları hataya zorlamamız gerektiğini biliyorduk. Bunları yaptık ve 3 puanı aldık. Kazandığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Markus Gisdol, Samsunspor, Trendyol Süper Lig, Y. Adana Demirspor

02 Ara 2023 - 22:46 - Spor

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