Markus Gisdol: “Kazandığımız için mutluyuz”

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Y. Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor’un Teknik Direktörü Markus Gisdol, “Takımımız oyun planına yüzde 100 sadık kalarak bunu sahada gösterdi. Adana Demirspor’un çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz ve ona göre hazırlandık. Pozisyon bulmak istiyorsak onları hataya zorlamamız gerektiğini biliyorduk. Bunları yaptık ve 3 puanı aldık. Kazandığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.