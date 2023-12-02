Galatasarayın yıldızı Cedric Bakambu soruları yanıtladı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı oyuncu Cedric Bakambu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonlar Ligi sonrası böyle maçları oynamanın zor olduğunu söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, “Zor bir başlangıç yaptık ilk yarıya. İkinci yarıda daha iyi başladık. Yedek oyuncu olarak kilit rolünüz vardır. Biz de bu motivasyonla giriyoruz oyuna. Çok da mutlu oldum gol attığım için. Şimdi devamını getireceğiz” şeklinde konuştu.

“HOCA NE ZAMAN ÇAĞIRIRSA O ZAMAN ORADA OLACAĞIM”

Takım içerisinde rekabetin nasıl bir seviyede olduğunun sorulması üzerine Bakambu, “Açıkçası rekabet var. Takım içinde çok iyi oyuncularımız var. Hoca ne zaman çağırırsa o zaman orada olacağım ve hocanın ihtiyaçlarına cevap vereceğim. Biz hepimiz takım için buradayız ve takım için mücadele edeceğiz” diye cevapladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı