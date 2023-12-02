İrfan Buz’dan maç sonrası açıklama

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Bodrum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Özellikle geçen hafta kazandığımız müsabakada çok önemli 3 puan almıştık. Kendi sahamızda devamını istedik. Aslında hafta içerisinde iyi hazırlandık. Moralimiz de iyiydi fakat gördüğünüz gibi 4. dakikada duran toptan yediğimiz bir gol vardı. Şöyle, golden evvelki pozisyonda Barış Gök’ün pozisyonu bana göre faul değildi. Fakat onun akabinde bizim duruş hatamız vardı. 4. dakikada sahamızda çok istediğimiz bir müsabakada geriye düştüğünüz zaman tabii ki takım biraz moral olarak düşüyor, o da çok normal. Şimdi baktığınız zaman üstünlük anlamında bizdeydi, top da bizdeydi. İlk devrede bir tane pozisyonumuz vardı, direkten dönen bir top ancak onun haricinde çok fazla bir şey üretemedik. İkinci devrede biraz daha baskın olmak istedik ama dediğim gibi 2-0, yine duran topta golü yedikten sonra, bir gol bulursak arkadaşlarımıza oyuna ortak oluruz, yine dönebiliriz dedim. İşte onu zorlamaya çalıştık. Maalesef istediğimiz pozisyonlara ve gol vuruşlarını yapamadık. Bodrum iyi bir takım. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bizim açımızdan mücadelemize devam ediyoruz. Futbolcularımız dediğim gibi bu müsabakadan sonra önümüzde önemli müsabakalarımız var. Onlar da maksimum puanları almak istiyoruz. Tabii ki çok üzgünüz. Yüne taraftarlarımızın önünde çok farklı bir oyunla galibiyet almak istedik, maalesef olmadı” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı