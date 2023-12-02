Aslan bu sezon ligde 8. kez kalesini gole kapadı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte, Süper Lig’de bu sezon 8. kez kalesinde gol görmedi. Cimbom ligde geride kalan 14 haftada Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Pendikspor müsabakalarında kalesini gole kapadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı