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Aslan bu sezon ligde 8. kez kalesini gole kapadı

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Galatasaray, Pendikspor maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig’de 8. kez kalesinde gol görmedi.
Aslan bu sezon ligde 8. kez kalesini gole kapadı mask
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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte, Süper Lig’de bu sezon 8. kez kalesinde gol görmedi. Cimbom ligde geride kalan 14 haftada Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Pendikspor müsabakalarında kalesini gole kapadı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# galatasaray, Pendikspor, Trendyol Süper Lig

02 Ara 2023 - 22:38 - Spor

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