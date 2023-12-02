Malatyalıların dikkatine! İşte merak ettiğiniz soruların yanıtı

Malatya'nın hızla inşası için çalışmalar devam ediyor. Bu süreçte Malatya'da hangi seviyeye ulaştı? AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan' dan işte son durum paylaşımı.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Babacan şu bilgileri paylaştı:

ORTA HASARLI BİNALARDA SON DURUM

“Orta hasarlı binalarla ilgili genelge geçen hafta itibariyle AFAD tarafından yayınlandı. Burada iki opsiyon sunuluyor: Ya ağır hasarlı gibi işlem görerek beraberinde hak sahibi olunarak ilgili orta hasarlı binalar yıkılacak ya da kat maliklerinin en az 5'te 4'ünün rızası alınmak kaydıyla güçlendirme süreci başlayacak.

MEVCUT BARINMA RAKAMLARI

Konteyner geçici konaklama merkezlerinde olmak üzere 113 bin 231 kişi barınmaktadır. Kırsal alana kurulan bireysel konteynerlerde toplamda 29 bin 632 kişi barınmaktadır. Bu noktada, bireysel konteyner taleplerinin yüzde 97'si an itibariyle karşılanmış durumda. Kırsalda ağır hasarlı ahırlar için Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmeleri yaptık, vatandaşlar ahır için çadır talebini il ve ilçe tarım müdürlüklerine yapacaklar ve süreç içerisinde ihtiyaca göre çadır tedariği sağlanacak.

ESNAF İŞ YERİ KONTEYNER DURUMU ŞU ŞEKİLDE:

Toplamda 3 bin 158 iş yeri esnaf konteyneri kuruldu. Bunun 3 bin105'i yani yüzde 98,32'si dolu durumda. Burada, atıl durumda olan esnaf konteynerleri sorunumuz var. Buna ilişkin ise Battalgazi ve Yeşilyurt'ta merkez lokasyonlar belirlendi ve oralara dair yeni bir organizasyon yapılarak daha işlek, merkezi yerlerde esnaf konteyner çarşılar kuruluyor. Böylelikle hem vatandaş hem de esnaf için alışveriş ve ticaret kolaylaştırılacak.

YIKIMLAR DA SON DURUM ŞU ŞEKİLDE:

Toplam 35 bin 680 ağır hasarlı binanın tamamının yıkım ihalesi yapıldı. Yıkımı yapılan bina sayısı 20 bin 374. Yani yüzde 57,11. Burada iptal davası açan bin 190 dosya bulunuyor; bunların hukuki süreçleri devam ediyor.

HAK SAHİPLİĞİ DURUMU:

Hak sahipliği için bir ek süre geçtiğimiz hafta verilmişti. AFAD Başkanı ile yaptığımız görüşme neticesinde duyurmuş olduğumuz gibi, önümüzdeki hafta bir ek süre daha tanınacak, vatandaşlar mağdur edilmeyecek.

TOKİ TOPLU AFET KONUTLARINDA SON DURUM:

Toplamda 14 bin 338 konutun inşaatı devam etmekte. 2023 Aralık sonundan itibaren peyderpey teslimatlar yapılmaya başlanacak.

KÖY EVLERİNDE (KIRSAL AFET KONUTLARI) SON DURUM:

Belirlenen toplam köy sayısı 353. An itibariyle ihale edilen köy evi konut sayısı 7 bin 542, ihalesi yapılan ahır sayısı 740. Temeli atılan konut sayısı ise 3 bin 529. Burada bu rakam itibariyle Malatya, Kahramanmaraş'tan sonra ikinci sırada yer alıyor.

KİRA YARDIMINDA SON RAKAMLAR:

Ev sahibine ödenen kira yardımı 55 bin 380 kişi. Kiracıya ödenen kira yardımı 74.608 kişi.

MALATYA ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİN İNŞASI:

Eski Yeşilyurt Merkez, Gündüzbey, Banazı-Konak, Barguzu, Eski Yakınca Merkez bölgelerinde yeniden inşası noktasında, Malatya'nın tarihi ve kültürel dokusu korunarak ve ilgili bölgelerin mimari yapısı ve şehirleşme planı gözetilerek bir proje hazırlanıyor. Proje hazırlama ve yapım işini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü üstlendi.”