Filipinler’de şiddetli deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, yerel saatle 22.37’de meydana gelen depremin derinliğinin 32.8 km olduğu duyuruldu.
Filipinler Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada ise, depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, yerel saatle gece yarısına kadar tsunaminin Filipinleri vurabileceği ifade edildi. Ayrıca tsunaminin yarın Japonya’nın batı kıyısını da vurması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.