Malatya’nın o caddesinden tramvay geçecek

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Buna göre Malatya’nın hangi caddesinden tramvay hattı geçeceği de açıklandı. Babacan,

” Ayrıca projeye, Kuyumcular Çarşısının hemen ön tarafında İnönü Caddesi üzerinde bir tramvay hattı da dahil edildi. Önümüzdeki süreçlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hattın aktive edilmesi ve bir tramvay sisteminin kurulabilmesi mümkün olabilecek. Yani proje anlamında bunun altyapısı artık mevcut.”

dedi.

MALATYA MERKEZ ÇARSI PROJESİNDE SON DURUM NE?

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,

“Merkez çarşı bölgesini ifade eden alanda, 236 dönümlük bir proje alan Emlak Konut tarafından inşa edilecek. Toplamda 6 bin 425 bağımsız birim inşa edilecek. Bunun 5 bin 752'si işyeri, 673 tanesi ise konut. İnşaatlara şu an 2 pilot bölge ile başlandı: Bakırcılar Çarsısı ve Kuyumcular Çarsısı, pilot bölgeler olarak seçilerek inşaat süreci başladı. Bu yeni projeye göre eskisine kıyasla, Bakırcılar Çarşısı’nda 281, Kuyumcular Çarsısında da 194 adet yeni ticari birim inşa edilmiş olacak. Ayrıca projeye, Kuyumcular Çarşısının hemen ön tarafında İnönü Caddesi üzerinde bir tramvay hattı da dahil edildi. Önümüzdeki süreçlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hattın aktive edilmesi ve bir tramvay sisteminin kurulabilmesi mümkün olabilecek. Yani proje anlamında bunun altyapısı artık mevcut.”

sözlerini kaydetti.

MALATYA’DA YERİNDE DÖNÜŞÜMDE SON DURUM NE?

Yerinde dönüşümde son durum ne? sorusunun yanıtına da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yer veren Babacan,

“Malatya genelinde toplam 33 bin 095 başvuru alındı. Yerinde dönüşümde yüzde 100 çoğunluk sağlanması durumunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgilendirme mesajı ile başvuru sahibi, işlemleri başlatması için il Müdürlüğüne davet edilecek ve sonrasında, açıklanan rakamlardaki hibe ve kredi süreci başlatılıp proje, yapı denetim ve ruhsat işlemleri onay ile beraber inşaatlar başlayacak. Burada ilaveten devlet, proje, yapı denetim ve ruhsat işlemleri için her bir bağımsız birim başına 40.000 TL hibe desteği sağlayacak. Şu an itibariyle 2 bin 666 başvuru, yerinde dönüşümde bu yüzde 100 oranını sağlamış durumda. Yani bu, inşaata başlanması için hazır olan rakamı ifade ediyor.”

ifadelerine yer verdi.

(SİNEM HATUN DAVUT – BUSABAH GAZETESİ)