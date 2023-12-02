Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Aydemir’in taziye adresi: Orduzu Taşpınar Mahallesi 1. Sokak No: 9 Battalgazi / Malatya
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Necdet Acar’ın taziye adresi: Çağrı Mevlit Salonu Yeşilyurt / Malatya
21 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Basri Kadir Serdaroğlu’nun taziye adresi: Mevlana Mevlid Salonu
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Türk’ün taziye adresi: Kiltepe Mahallesi Azim Sokak No: 7 Yeşilyurt / Malatya
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fahrettin Ataman’ın taziye adresi: Küçük Hüseyinbey Mahallesi Yıldız Sokak Nur Sitesi A-blok No: 8/4 Battalgazi/Malatya
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zehra Fındıklı’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi Selin Sokak Battalgazi / Malatya
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdullah Yılmaz’ın taziye adresi: Özalpler Mahallesi Zafer Sitesi Burcu Apartmanı No: 4 Yeşilyurt / Malatya
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Doğan’ın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi Şehit Hakan Artuç Sokak No: 15 Yeşilyurt / Malatya.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.