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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Aydemir’in taziye adresi: Orduzu Taşpınar Mahallesi 1. Sokak No: 9 Battalgazi / Malatya

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Necdet Acar’ın taziye adresi: Çağrı Mevlit Salonu Yeşilyurt / Malatya

21 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Basri Kadir Serdaroğlu’nun taziye adresi: Mevlana Mevlid Salonu

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Türk’ün taziye adresi: Kiltepe Mahallesi Azim Sokak No: 7 Yeşilyurt / Malatya

75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fahrettin Ataman’ın taziye adresi: Küçük Hüseyinbey Mahallesi Yıldız Sokak Nur Sitesi A-blok No: 8/4 Battalgazi/Malatya

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zehra Fındıklı’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi Selin Sokak Battalgazi / Malatya         

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdullah Yılmaz’ın taziye adresi: Özalpler Mahallesi Zafer Sitesi Burcu Apartmanı No: 4 Yeşilyurt / Malatya

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Doğan’ın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi Şehit Hakan Artuç Sokak No: 15 Yeşilyurt / Malatya.”

 

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02 Ara 2023 - 17:22 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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