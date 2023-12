35 yıldır çekiç sallayarak ekmek parasını kazanıyor

Asrın felaketinin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay’da esnaf, büyük yıkımının ardından yaşama tutunmaya çalışıyor. Antakya ilçesi Uzun Çarşı’da kalaycılık yapan 51 yaşındaki Ali Devecioğlu, 35 yıldır çekiç sallayarak geçimini sağlıyor. Depremden sağ kurtulan Devecioğlu; lehim işleri, şemsiye, nargile tamiri, baca şapkaları yapımı ve tamiri yapıyor.

“HAYATIMIZI DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

6 Şubat depreminin ardından enkazın altından kendi çabasıyla çıkan Devecioğlu, depremden dolayı dükkanında çok hasar olduğunu belirterek “Şu an rahat bir yer olmadığı için bu dükkanda çalışmaya devam ediyorum. Hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız. Fazla bir işimiz yok şu an. Önceden geçimimizi iyi kötü sağlıyorduk. İşlerimiz o zamanlar iyiydi ama şu an çok durgunluk var” dedi.

“BU MESLEĞİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUM”

Uzun çarşıda teneke işlemeciliğini yapan iki kişi kaldığını belirten Devecioğlu, “Bu işi yapanların arasında en genci benim. Bu mesleği devam ettirmeye çalışıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece bu işi devam ettirmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı