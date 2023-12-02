- Bölge

Patlak lastikle kilometrelerce yol kat etti

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Kilis-Gaziantep karayolunda bir kamyonet, patlak olan sağ arka lastiğine aldırış etmeden kilometrelerce yol kat etti. Bu kadarına da pes dedirten anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Patlak lastikle kilometrelerce yol kat etti mask
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Kilis-Gaziantep karayolunda bir kamyonet, patlak olan sağ arka lastiğine aldırış etmeden kilometrelerce yol kat etti. Bu kadarına da pes dedirten anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

İddiaya göre, Kilis'ten Gaziantep'e hareket halinde olan 52 EH 350 plakalı karton yüklü kamyonet, patlak olan sağ arka lastiğine aldırış etmeden kilometrelerce yol kat etti. Patlak lastikle seyreden kamyonetin o anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Patlak lastikle yaklaşık 30 kilometre yol kat eden kamyonet, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kilis-Gaziantep karayolu, Gaziantep

02 Ara 2023 - 17:05 Kilis- Bölge

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