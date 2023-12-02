Patlak lastikle kilometrelerce yol kat etti

Kilis-Gaziantep karayolunda bir kamyonet, patlak olan sağ arka lastiğine aldırış etmeden kilometrelerce yol kat etti. Bu kadarına da pes dedirten anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
İddiaya göre, Kilis'ten Gaziantep'e hareket halinde olan 52 EH 350 plakalı karton yüklü kamyonet, patlak olan sağ arka lastiğine aldırış etmeden kilometrelerce yol kat etti. Patlak lastikle seyreden kamyonetin o anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Patlak lastikle yaklaşık 30 kilometre yol kat eden kamyonet, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.