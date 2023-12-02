İki takım 43. kez karşılaşacak

Son haftaların formda iki takımı olan Trabzonspor ile Kayserispor, ligin 14.haftasında karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar Süper Lig tarihinde 42 kez karşılaştı. Kayserispor 8 kez kazanırken, Trabzonspor ise ekibi 25 kez kazandı. 9 maç da berabere bitti. Bu maçlarda toplam 121 gol atıldı. Kayserispor 45 gol atarken Trabzonspor ise 76 gol attı.

Trabzon’da oynanan 21 maçta 15’ini Trabzonspor kazanırken 2’sini Kayserispor kazandı. 4 maçta da eşitlik bozulmadı. 21 maçta Trabzonspor 53 gol atarken Kayserispor ise 28 gole imza koydu.

İki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

1974/1975 Kayserispor-Trabzonspor 0-1

1974/1975 Trabzonspor-Kayserispor 2-0

1979/1980 Trabzonspor-Kayserispor 1-0

1979/1980 Kayserispor-Trabzonspor 0-1

1985/1986 Kayserispor-Trabzonspor 1-0

1985/1986 Trabzonspor-Kayserispor 4-2

2004/2005 Kayserispor-Trabzonspor 0-3

2004/2005 Trabzonspor-Kayserispor 3-1

2005/2006 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2005/2006 Kayserispor-Trabzonspor 4-2

2006/2007 Kayserispor-Trabzonspor 1-0

2006/2007 Trabzonspor-Kayserispor 0-0

2007/2008 Kayserispor-Trabzonspor 1-0

2007/2008 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2008/2009 Kayserispor-Trabzonspor 1-1

2008/2009 Trabzonspor-Kayserispor 4-1

2009/2010 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2009/2010 Kayserispor-Trabzonspor 1-0

2010/2011 Kayserispor-Trabzonspor 0-0

2010/2011 Trabzonspor-Kayserispor 3-3

2011/2012 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2011/2012 Kayserispor-Trabzonspor 3-3

2012/2013 Trabzonspor-Kayserispor 1-1

2012/2013 Kayserispor-Trabzonspor 2-1

2013/2014 Kayserispor-Trabzonspor 0-1

2013/2014 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2015/2016 Kayserispor-Trabzonspor 0-1

2015/2016 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2016/2017 Kayserispor-Trabzonspor 0-1

2016/2017 Trabzonspor-Kayserispor 2-3

2017/2018 Kayserispor-Trabzonspor 0-0

2017/2018 Trabzonspor-Kayserispor 4-0

2018/2019 Kayserispor-Trabzonspor 0-2

2018/2019 Trabzonspor-Kayserispor 4-2

2019/2020 Trabzonspor-Kayserispor 6-2

2019/2020 Kayserispor-Trabzonspor 1-2

2020/2021 Kayserispor-Trabzonspor 0-0

2020/2021 Trabzonspor-Kayserispor 1-1

2021/2022 Kayserispor-Trabzonspor 1-2

2021/2022 Trabzonspor-Kayserispor 3-2

2022/2023 Kayserispor-Trabzonspor 1-2

2022/2023 Trabzonspor-Kayserispor 3-4

Kaynak: İhlas Haber Ajansı