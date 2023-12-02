İki takım 43. kez karşılaşacak

Son haftaların formda iki takımı olan Trabzonspor ile Kayserispor, ligin 14.haftasında karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar Süper Lig tarihinde 42 kez karşılaştı. Kayserispor 8 kez kazanırken, Trabzonspor ise ekibi 25 kez kazandı. 9 maç da berabere bitti. Bu maçlarda toplam 121 gol atıldı. Kayserispor 45 gol atarken Trabzonspor ise 76 gol attı.
Trabzon’da oynanan 21 maçta 15’ini Trabzonspor kazanırken 2’sini Kayserispor kazandı. 4 maçta da eşitlik bozulmadı. 21 maçta Trabzonspor 53 gol atarken Kayserispor ise 28 gole imza koydu.
İki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:
1974/1975 Kayserispor-Trabzonspor 0-1
1974/1975 Trabzonspor-Kayserispor 2-0
1979/1980 Trabzonspor-Kayserispor 1-0
1979/1980 Kayserispor-Trabzonspor 0-1
1985/1986 Kayserispor-Trabzonspor 1-0
1985/1986 Trabzonspor-Kayserispor 4-2
2004/2005 Kayserispor-Trabzonspor 0-3
2004/2005 Trabzonspor-Kayserispor 3-1
2005/2006 Trabzonspor-Kayserispor 2-1
2005/2006 Kayserispor-Trabzonspor 4-2
2006/2007 Kayserispor-Trabzonspor 1-0
2006/2007 Trabzonspor-Kayserispor 0-0
2007/2008 Kayserispor-Trabzonspor 1-0
2007/2008 Trabzonspor-Kayserispor 2-1
2008/2009 Kayserispor-Trabzonspor 1-1
2008/2009 Trabzonspor-Kayserispor 4-1
2009/2010 Trabzonspor-Kayserispor 2-1
2009/2010 Kayserispor-Trabzonspor 1-0
2010/2011 Kayserispor-Trabzonspor 0-0
2010/2011 Trabzonspor-Kayserispor 3-3
2011/2012 Trabzonspor-Kayserispor 2-1
2011/2012 Kayserispor-Trabzonspor 3-3
2012/2013 Trabzonspor-Kayserispor 1-1
2012/2013 Kayserispor-Trabzonspor 2-1
2013/2014 Kayserispor-Trabzonspor 0-1
2013/2014 Trabzonspor-Kayserispor 2-1
2015/2016 Kayserispor-Trabzonspor 0-1
2015/2016 Trabzonspor-Kayserispor 2-1
2016/2017 Kayserispor-Trabzonspor 0-1
2016/2017 Trabzonspor-Kayserispor 2-3
2017/2018 Kayserispor-Trabzonspor 0-0
2017/2018 Trabzonspor-Kayserispor 4-0
2018/2019 Kayserispor-Trabzonspor 0-2
2018/2019 Trabzonspor-Kayserispor 4-2
2019/2020 Trabzonspor-Kayserispor 6-2
2019/2020 Kayserispor-Trabzonspor 1-2
2020/2021 Kayserispor-Trabzonspor 0-0
2020/2021 Trabzonspor-Kayserispor 1-1
2021/2022 Kayserispor-Trabzonspor 1-2
2021/2022 Trabzonspor-Kayserispor 3-2
2022/2023 Kayserispor-Trabzonspor 1-2
2022/2023 Trabzonspor-Kayserispor 3-4
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.