Öğrencilere sınava hazırlık jesti

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'ın girişimleri ile yürütülen “Eğitim Seferberliği” kapsamında üniversite sınavına girecek öğrencilerin Karlıova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde eksikleri tespit edildi. Sınava girecek öğrencilerin evlerinde ayrı bir çalışma odası oluşturmak adına ihtiyaçları olan kaynak kitap, soba, çalışma masası, yatak ve yakacak desteği sağlanarak öğrencilere teslim edildi. Kaymakam Tufan Bağır Gilan'ın öğrencilere yönelik yaptığı jest ilçe halkı tarafından takdir edilirken, Gilan öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı