1 ton 148 kilogram esrar ve 606 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Yalaza, Baharlar ve Yorulmaz Mahallelerinde “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonu” düzenlendi.
Operasyonda, 9 ayrı noktada 506 kilogram kubar ve 642 kilogram toz esrar, 606 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.