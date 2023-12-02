02 Ara 2023 - 16:58 - Spor

Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.