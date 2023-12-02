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Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü mask
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Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan Yiğidolar, 5'e 2 pas çalışması, sınırlı alan oyun ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Fenerbahçe ile Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# sivasspor, Trendyol Süper Lig, Servet Çetin

02 Ara 2023 - 16:58 - Spor

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