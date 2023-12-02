Alexander Djiku, takımla birlikte çalıştı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Günün tek idmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlığını atlatan ve geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başlayan Alexander Djiku, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının yapıldığı ilk bölümde takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı