Yanmayan aydınlatma ışıklarına tepki gösterdi

“Memleketin sorunlarına odaklanın” diyerek yerel yöneticilere seslenen Sadıkoğlu, “Bu şehrin insanı aylardır devam eden bu umursamazlığı hak etmiyor. Algıyı, kişisel rantlarınızı bir kenara bırakıp memleketin sorunlarına odaklanın” mesajına yer verdi.

Sadıkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı; “Milli Egemenlik Caddesi’ndeyiz, saat 19:30. Burası şehrin ana arter caddelerinden. Bu şehrin karanlık sokaklarında bir tek açık olan iş yerlerinin ışıkları, bir de araçların farları yanıyor. Başka aydınlatma veya lamba göremiyoruz. Özellikle billboardlarda ‘şehrin ışıklarını beraber yakacağız’ diyenler karanlığın içinde insanları boğdular. Bu şehirde geç saatlerde iş vardiyasından gelen bir bayanın bu caddeden nasıl geçeceğini hiçbir şekilde ifade edemezler. Bunu vicdan da kabul etmez. Üstelik burası ana cadde, siz bir de ara sokakları düşünün. İnsanlar akşam karanlığında nasıl evine gidecek gelin muhasebesini yapın. Korumalarla dolaşanlar bunu bilmezler. Her şeyi düzelttik algısı yapanlar bunca ayın sonunda ışıklandırmayla ilgili dahi çaba göstermemişler. Şehre gelen yetkilileri süslü caddelerde gezdirip, biz bu şehri düzelttik demeyle bu şehir düzelmez. Depremden bu yana bir çivi dahi çakmadınız, çakmamaya da devam ediyorsunuz. İşte buradaki karanlık cadde ve sokaklar bunun en bariz örneği. Şehirde bugüne kadar kırk kişilik orduyla gezenler bugün iki üç kişiyle gezerek şirin baba rolüne soyunmayın. Şehrin aydınlatma sorununu çözemeyenler biz olmazsak bu şehir ayağa kalkamaz diyorlar. Algıyı boş verin, seçim çalışması yapmayı boş verin, kişisel rantlarınızı boş verin memleketi ayağa kaldırın. Kaldırmadığınız her süreçte doğruları bağıra bağıra söyleyeceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN