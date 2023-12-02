- Gündem

Büyükşehir Belediyesinin projelerini gezdiler

ABONE OL Google News Sayfamız

Ali Kapısı Eğitim Yardımlaşma Derneği Üyeleri, MABESEM ve Kadın Kooperatifi Başkanları ile Kernek Külliyesi Kadın Yaşam Merkezi Hocaları ve çalışanları Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan projeleri yerinde gezerek yapılan hizmetler hakkında ilgililerden bilgiler aldılar.
Büyükşehir Belediyesinin projelerini gezdiler mask
Büyükşehir Belediyesinin projelerini gezdiler
Büyükşehir Belediyesinin projelerini gezdiler
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Beydağı Tabiat Parkı, Orduzu Spor Kompleksi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuru Kayısı Lisanslı Deposu’nu gezen ziyaretçilere hayata geçirilen projelerle ilgili bilgiler verildi.

Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Mürteza Ede mahalle sakinleriyle birlikte hizmetleri gezdiklerini belirterek, “ Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hizmetleri tek tek gezdik çok güzel hizmetler yapılmış” dedi.

Malatya için çok güzel projeler yapıldığını belirten Kernek Külliyesi Hocalarından Dilek Dinç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan tarafından yapılan hizmet ve yatırımları öğrencilerimizle birlikte geziyoruz. Çok güzel projeler yapılmış. Bu güzel projelerden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Halkımızı ve bizlere hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Gezi programına katılan diğer katılımcılarda gerçekleştirilen projelerin çok güzel olduğunu ve Malatya’nın ihtiyacı olan projeler olduğunu belirterek bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: BÜLTEN

# Ali Kapısı, malatya, malatya haber, malatya mabesem, MABESEM, Çavuşoğlu Mahallesi

02 Ara 2023 - 15:06 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL