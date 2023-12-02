Büyükşehir Belediyesinin projelerini gezdiler

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Beydağı Tabiat Parkı, Orduzu Spor Kompleksi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuru Kayısı Lisanslı Deposu’nu gezen ziyaretçilere hayata geçirilen projelerle ilgili bilgiler verildi.

Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Mürteza Ede mahalle sakinleriyle birlikte hizmetleri gezdiklerini belirterek, “ Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hizmetleri tek tek gezdik çok güzel hizmetler yapılmış” dedi.

Malatya için çok güzel projeler yapıldığını belirten Kernek Külliyesi Hocalarından Dilek Dinç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan tarafından yapılan hizmet ve yatırımları öğrencilerimizle birlikte geziyoruz. Çok güzel projeler yapılmış. Bu güzel projelerden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Halkımızı ve bizlere hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Gezi programına katılan diğer katılımcılarda gerçekleştirilen projelerin çok güzel olduğunu ve Malatya’nın ihtiyacı olan projeler olduğunu belirterek bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: BÜLTEN