31 Mart süreci için tarihler belli oldu

Yerel Seçimlerle ilgili işlenecek olan takvimin yayınlanmasının ardından en çok merak edilen konuların başında kesin aday listelerinin ve seçime katılacak olan partilerin YSK tarafından ilan edileceği tarih oldu.

Resmi Gazetede yayınlanan kararlara göre 1 Ocak 2024 tarihi seçim takviminin başlandığı gün olarak belirlendi. İşte YSK tarafından açıklanan yerel seçim tarihi ve süreçleri…

“1 OCAK 2024:

Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımı ve gün

2 OCAK 2024:

- Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması,

- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması

- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,

- Seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca ilanı.

4 OCAK 2024:

- Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak

- www.ysk.gov.tr adresinden ve e-Devlet’ten seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

15 OCAK 2024:

Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmaları çalışmaları bitecek.

17 OCAK 2024:

Askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

20 OCAK 2024:

Askı listelerine yapılacak itirazlar karar bağlanacak.

27 OCAK 2024:

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri ilan edilecek.

29 OCAK 2024:

Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmaları bitirilecek.

31 OCAK 2024:

Askı listelerinde değişikliklere yapılan itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen karara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazlar tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini verecek.

3 ŞUBAT 2024:

Ön seçim sandık kurullarının oluşumu tamamlanacak.

7 ŞUBAT 2024:

Seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yerler ile sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 ŞUBAT 2024:

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenme süreci tamamlanacak.

20 ŞUBAT 2024:

Siyasi partiler aday listelerini en geç saat 17.00’ye kadar verecek.

3 MART 2024:

Kesin aday listeleri ilan edilecek. Birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak.

21 MART 2024:

Seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.

25 MART 2024:

Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi sona erecek.

30 MART 2024:

Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

31 MART 2024:

- Oy kullanma günü

- Seçim yasaklarının saat 23.59 itibarıyla sona ermesi.