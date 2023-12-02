Göz doktorundan, gözlük önerisi

Dr. İsmail Hakkı Dede, güneşin ultraviyole göze zarar verici etkileri olduğu, kışın da karlı havalarda güneş gözlüğü takılmasını tavsiye ettiklerini söyledi.

Gözlüklerin kaliteli ve patentli olmasına dikkat edilmesi vurgusu yapan Dr. Dede, bunların filtreli gözlükler olmasına dikkat edilmesini belirtti. Filtreli gözlükten kasıt orijinal patentli gözlükler olmak olduğunu ifade eden Dr. Dede, şöyle konuştu:

"Naylon gözlükler olanlar kesinlikle kullanılmasın. Yüzde 99 UV koruyuculuğu UVA ve UVB koruyucu gözlükler olması lazım. Bunları da genellikle işportadan değil, patentli optikçilerden alınması gerekiyor. Uygun olmayan bir güneş gözlüğü daha fazla güneş ışığı çekeceği için gözlere fayda yerine zarar sağlayacaktır. Bu konuda kışın da özellikle karlı ve güneşli havası çok olan memleketlerde takılabilir. Ama asıl 35 derece sıcaklığı aşan havalarda takılırsa daha uygun olur."

57 yıldır gözlük satan Semih Bilbay, gözlük alırken yüz hatlarına uygun olmasına dikkat edilmesi gerektiğini aktararak, "Herkese aynı model olmuyor. Yaz ayına nazaran işlerimiz azaldı. Ama kışın da güneş gözlüğü takmak faydalıdır. İyi kaliteli bir gözlük göze fayda sağlar. Ama sahte bir gözlük gözde ciddi zararlar bırakır. Filtresiz, garantisiz gözlük alınmamasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı