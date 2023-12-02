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Beşiktaş'ta üyelik giriş ücreti 20 bin TL oldu

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Beşiktaş Kulübü üyelik giriş ücretinin 1 Haziran 2024 itibarıyla 5 bin TL'den 20 bin TL'ye, yıllık aidatın ise 250 TL'den 500 TL'ye yükseltilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Beşiktaş'ta üyelik giriş ücreti 20 bin TL oldu mask
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Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenleniyor. Toplantıda üyelik giriş ücreti ve yıllık aidatın değiştirilmesine yönelik önerge verildi.

Yapılan oylamanın ardından giriş ücreti 5 bin TL'den 20 bin TL'ye, yıllık aidat da 250 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı. Oy çokluğu ile kabul edilen bu önerge 1 Haziran 2024 itibarıyla geçerli olacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# üyelik giriş, Beşiktaş Kulübü

02 Ara 2023 - 13:24 - Spor

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