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Üst üste 14. mağlubiyeti aldı

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NBA’de San Antonio Spurs, konuk olduğu New Orleans Pelicans’a 121-106’lık skorla mağlup olarak üst üste 14. mağlubiyeti yaşadı. Spurs’ta 27 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman, 11 sayı, 5 asist, 2 ribaund ile mücadeleyi tamamlarken, bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Üst üste 14. mağlubiyeti aldı mask
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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 6 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekibi San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans’a konuk olduğu maçta sahadan 121-106’lık skorla mağlup ayrıldı. San Antonio Spurs’ta milli basketbolcu Cedi Osman, 27 dakika parkede kalırken, 11 sayı, 5 asist, 2 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Cedi’nin bu performansı galibiyete yetmezken, Spurs bu sonuçla birlikte üst üste 14. mağlubiyeti yaşadı.

Gecenin toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 130 - Washington Wizards: 125

Boston Celtics: 125 - Philadelphia 76ers: 119

Dallas Mavericks: 94 - Memphis Grizzlies: 108

Toronto Raptors: 106 - New York Knicks: 119

New Orleans Pelicans: 121 - San Antonio Spurs: 106

Phoenix Suns: 111 - Denver Nuggets - 119

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans, Amerikan Basketbol Ligi, Cedi Osman

02 Ara 2023 - 13:23 - Spor

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