Üst üste 14. mağlubiyeti aldı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 6 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekibi San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans’a konuk olduğu maçta sahadan 121-106’lık skorla mağlup ayrıldı. San Antonio Spurs’ta milli basketbolcu Cedi Osman, 27 dakika parkede kalırken, 11 sayı, 5 asist, 2 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Cedi’nin bu performansı galibiyete yetmezken, Spurs bu sonuçla birlikte üst üste 14. mağlubiyeti yaşadı.
Gecenin toplu sonuçları şöyle:
Orlando Magic: 130 - Washington Wizards: 125
Boston Celtics: 125 - Philadelphia 76ers: 119
Dallas Mavericks: 94 - Memphis Grizzlies: 108
Toronto Raptors: 106 - New York Knicks: 119
New Orleans Pelicans: 121 - San Antonio Spurs: 106
Phoenix Suns: 111 - Denver Nuggets - 119
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.