Mehmetçikten teröre bir darbe daha

Mehmetçik tarafından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında, bir adet pompalı av tüfeği, bir adet taarruz tipi el bombası, bir adet AK-47’nin tam dolu şarjörünün yanı sıra, 5 adet gece görüş cihazı, iki adet Yaesu telsiz, bir adet sabit merkez telsizi, üç adet termal şemsiye, dört kalıp nitro-gliserin, on kilogram amonyum nitrat, beş adet elektrikli fünye, altı adet alpha-fire alıcı, üç adet alpha-fire kumanda, bir adet şişme bot, kürek ve pompası, bir adet cep telefonu, iki adet dijital fotoğraf makinesi, beş metre infilaklı fitil, bir adet kol saatine tuzaklanmış zaman ayarlı EYP düzeneği, bir adet Dragunov keskin nişancı silahı atış cetveli, on adet mazot sobası, üç adet güvenlik kamerası, bir adet telsiz rölesi, bir adet solar paneli, iki adet jeneratör, muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı