Bakır gülen yüzleri unutmadı

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, mutlulukları gözlerinden okunan down sendromlu gençlerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Gülen Yüzler Kafe’de çalışan gençler İl Müdürümüze yaptıkları çalışmaları anlattı.
Ziyarette konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “Sizin bir tebessümünüz bizim mutluluğumuzdur. Gülen yüzlü kardeşlerimiz servis elamanı eğitimi aldıktan sonra, burada çalışmaya başlayarak hayatlarını kazanmanın özgüveni içinde sosyalleşiyorlar. Down sendromlu kardeşlerimizin gelip kahvelerini içmeleri, satranç oynamaları, günlerini güzel bir şekilde geçirmeleri, özgüvenlerinin gelişmesi, buradaki sosyal aktivitelere katılmaları sosyal anlamda çok önemlidir. Onların hayatlarına dokunmak, geleceğe umutla bakmak demektir.” şeklinde konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.