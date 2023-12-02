- Eğitim

Bakır gülen yüzleri unutmadı

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılan Gülen Yüzler Kafe'de çalışan down sendromlu servis elemanları hem sosyalleşiyor hem de iş hayatına katılmanın mutluluğunu yaşıyor. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, kafenin gülen yüzlerini ziyaret ederek birlikte pasta kesti.
Bakır gülen yüzleri unutmadı mask
Bakır gülen yüzleri unutmadı
Bakır gülen yüzleri unutmadı
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Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, mutlulukları gözlerinden okunan down sendromlu gençlerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Gülen Yüzler Kafe’de çalışan gençler İl Müdürümüze yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ziyarette konuşan Malatya İl  Milli  Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “Sizin bir tebessümünüz bizim mutluluğumuzdur. Gülen yüzlü kardeşlerimiz servis elamanı eğitimi aldıktan sonra, burada çalışmaya başlayarak hayatlarını kazanmanın özgüveni içinde sosyalleşiyorlar. Down sendromlu kardeşlerimizin gelip kahvelerini içmeleri, satranç oynamaları, günlerini güzel bir şekilde geçirmeleri, özgüvenlerinin gelişmesi, buradaki sosyal aktivitelere katılmaları sosyal anlamda çok önemlidir. Onların hayatlarına dokunmak, geleceğe umutla bakmak demektir.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: BÜLTEN
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02 Ara 2023 - 12:28 Malatya- Eğitim

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