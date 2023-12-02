Tecde Mahallesi isyan etti Yetkililerden çözüm istediler

Havaların soğuması ile birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpekleri şehrin birçok mahallesinde dolaşarak vatandaşları tedirgin ederken, yetkililerden bu konuda herhangi bir ses çıkmıyor. Vatandaşlar sürü halinde dolaşan ve başta çocuklar ile yaşlılar için büyük bir tehdit unsuru taşıyan köpeklerin toplatılarak barınaklara götürülmesini istiyorlar. Sokak köpekleri nedeni mahalle sakinlerinden çokça şikayet aldıklarını ifade eden Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.

Hayvanların sokaklar yerine barınaklarda olması gerektiğine dikkat çeken Yiğit, hayvanseverlerin bu barınaklara giderek oradaki hayvanlara mama desteğinde de bulunabileceklerini dile getirdi.

“BÜTÜN MUHTARLAR ŞİKAYETÇİ”

Bütün mahalle sakinlerinin ve muhtarların sokak köpeklerinden şikâyetçi olduklarını söyleyen Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit,

“5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile tamamen köpekleri dışarı bıraktılar. Bu konuda Malatya’daki bütün muhtarların şikâyetçi olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda Cumhurbaşkanının talimatı olmasına rağmen belediyeler adım atmıyorlar. Eskiden vatandaşlar çocuklarına araba çarpması korkusu ile sokaklara çıkarmazken şimdi o tehlike ikinci plana düştü vatandaşlar şimdilerde sokak köpekleri çocuklarına saldırmasın diye evden çıkarmıyor. Vatandaşlar çocuklarını okula götürürken yanlarına bir de değnek alıyorlar”

şeklinde konuştu.

“BU İŞİN ARKASINDA MAMA LOBİLERİ VAR”

Yiğit,

“Biz köpeklerin toplanıp itlaf edilmesinden yana değiliz bizim tek derdimiz köpeklerini daha güzel yerlerde barınaklarda kalmasıdır. Şehrin dışında bir yere barınak yapıldığı takdirde hayvansever vatandaşlarımızda buralara gidip bu hayvanların günlük kontrollerini yapabilirler, mama alıp oralara götürebilirler. Ayrıca hayvan hakları denilince neden sadece köpekler gündeme geliyor bunu da anlamış değiliz. Bu işin arkasında mama lobileri var. Bu konuda maalesef birkaç mama lobisinin bağırması ile birlikte bu doğrultuda adım atan belediyeler var. Bunlardan mı korkuyorlar yoksa başka bir şeyden mi çekiniyorlar bilmiyorum. Sokak köpekleri tarafından öldürülen, sokak köpeklerinin saldırmasından korkup kaçarken trafik kazası geçiren çocuklarımız var. Bunlardan bütün muhtarlar şikâyetçi çünkü vatandaşlar bizleri arıyor ‘Muhtarım çocuğuma köpek saldırdığı zaman bunun hesabını kim verecek’ diyor. Biz bir an önce köpeklerin toplanıp barınaklara alınmasından yanayız. Bu yapıldığı takdirde hem vatandaşlarımız rahat eder hem de köpekler sıcak ve korunaklı, güvenli bir yerde kalırlar”

ifadelerine yer verdi.