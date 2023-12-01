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O ilde deprem meydana geldi

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Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 20.04'de merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

O ilde deprem meydana geldi mask
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Merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 20.04'de merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan açıklanan eriye göre depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 8.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Olumsuzluk yaşanmazken, deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Ara 2023 - 21:50 - Gündem

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