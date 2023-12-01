Yağış sonrası toprak kayması meydana geldi

Bitlis’in Şerifbey Mahallesi’nde toprak kayması meydana geldi.
Bitlis’te günlerdir etkisini sürdüren yağış sonrası Şerifbey Mahallesi’ndeki Esentepe mevkiinde ulaşımın sağlandığı yolda toprak kayması meydana geldi. Mahalleye ulaşımı sağlayan yolun kısmen kapanması sonrası Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, öğle saatlerinde toprak kayması sonucu kısmen kapanan yola müdahale ederek tekrar ulaşıma açmaya çalışırken, emniyet güçleri de oluşabilecek durumlara karşı gerekli önlemleri alarak trafiği iki yönlü ulaşıma kapattı.
Yolun yapılan çalışmalar sonrası tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.