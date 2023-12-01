Aranan şahıslara operasyon: 7 tutuklama

Çorum’da aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanması için merkez ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kent merkezinde 9 ekip ve 24 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda haklarında “dolandırıcılık, tehdit kullanarak kişi hürriyetine yoksun kurma ve cezaevi firarisi, hırsızlık, kasten yaralama, basit yaralama ile yağma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından aranan 6 kişi, 12 ekip 38 personel ile 6 ayrı ilçede yapılan operasyonlarda ise “Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma ile kadına yönelik basit yaralama” suçlarından aranan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı