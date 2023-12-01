Motosikletiyle gelinlik dükkanına daldı

Batman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, motosikletiyle gelinlik dükkanına girdi.

Alınan bilgilere göre, Gelinlikçiler Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikleti, kontrolden çıkarak gelinlik mağazasına girdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı