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Motosikletiyle gelinlik dükkanına daldı

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Batman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, motosikletiyle gelinlik dükkanına girdi. Alınan bilgilere göre, Gelinlikçiler Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikleti, kontrolden çıkarak gelinlik mağazasına girdi.
Motosikletiyle gelinlik dükkanına daldı mask
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Batman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, motosikletiyle gelinlik dükkanına girdi.
Alınan bilgilere göre, Gelinlikçiler Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikleti, kontrolden çıkarak gelinlik mağazasına girdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# batman, motosiklet, gelinlik dükkanı, kaza, trafik kazası, yaralı, maddi hasar

01 Ara 2023 - 21:35 - Asayiş

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